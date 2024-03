No lugar onde foi inventado, futebol hoje é apenas um quadro na parede

A reportagem do UOL esteve no local por mais de uma hora à procura de fragmentos da história do esporte ou de visitantes interessados no tema. Sem sucesso. A única referência é um quadro na parede: "O Futebol começa com um estrondo", com detalhes das regras e da reunião de outubro de 1863.

Do outro lado da sala, há a réplica da reportagem do The Times, que dedicou 35 linhas à novidade. A poucos metros dali, um conjunto de ilustrações que também remetem ao futebol, mas sem referências ao dia que deu início ao esporte.

Uma porta lateral leva a outro ambiente. Quem sabe ali, alguma chuteira, foto, estátua ou quadro mostre, finalmente, a importância do lugar? "Desculpe senhor, essa é a porta dos banheiros", avisou um funcionário.