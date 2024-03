Santos breca busca por reforços e prioriza solução contra novo transfer ban

A tendência é que os reforços cheguem para o Brasileiro e que os investimentos não sejam altos. A diretoria entende que a base do time é suficiente para a série B e fará contratações pontuais.

O caso Cueva

O Santos tem uma uma dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação de Christian Cueva. O Peixe deve cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual) pela transferência do jogador e corre o risco de um novo transfer ban.

A diretoria santista tem até o final deste mês para acertar um acordo com os russos. As negociações se arrastam e os europeus recusaram duas ofertas de parcelamento.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Foram 16 partidas pelo Peixe na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, prometeu um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.

Os russos veem com bons olhos a chegada do zagueiro Joaquim para quitar a dívida. A direção, no entanto, recua pensando na janela de transferências do meio do ano.