Leverkusen pode deixar Barcelona de fora do pote 1 no sorteio da próxima Liga dos Campeões

O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso enfrenta a Roma nesta quinta-feira, pelo segundo jogo da semifinal da Liga Europa. Caso os alemães avancem para a decisão da competição europeia, passarão o Barcelona no ranking da UEFA, deixando o clube espanhol de fora do pote 1 no sorteio da próxima Liga dos Campeões.

Na próxima edição da Champions, o sistema de sorteio e disputa do torneio será completamente diferente. Até a atual temporada, integravam o pote um no sorteio da fase de grupos os campeões das principais ligas europeias, ao lado do atual vencedor da Liga dos Campeões e da Europa League. Agora, os nove cabeças de chave dos grupos serão decididos exclusivamente pelo ranking da UEFA, que leva em consideração os desempenhos dos clubes nos torneios europeus nos últimos anos.

Com o mau desempenho recente do Barça na Champions e na Europa League, o clube espanhol é apenas o 12° colocado no ranking da UEFA. A vantagem de Xavi e seus comandados é que três clubes que estão na sua frente na lista da confederação europeia ainda não têm participação definida na próxima edição da Liga dos Campeões: Manchester United, Chelsea e Roma.