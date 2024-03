Estreia do Flamengo na Libertadores muda data da final do Carioca

A estreia do Flamengo na fase de grupos da Libertadores mexeu nos planos da Ferj para a final do Carioca. Como o rubro-negro jogará contra o Millionarios no dia 2 de abril, uma terça-feira, o jogo de ida da decisão contra o Nova Iguaçu obrigatoriamente terá que ser no sábado (30).

O que aconteceu

A Conmebol divulgou hoje (19) a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores, com a estreia do Flamengo fora de casa.

A Ferj inicialmente tinha planejado o jogo contra o Nova Iguaçu nos dois domingos após a data Fifa.