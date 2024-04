Mirassol e Ceará se enfrentam em busca da primeira vitória na Série B

No encerramento da 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Os dois times vão em busca da primeira vitória. O Mirassol estreou com derrota para o Brusque, por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Ceará recebeu o Goiás e ficou no empate por 1 a 1.

O tropeço na estreia, mesmo atuando fora de casa, não estava nos planos do técnico Mozart. Embora não tenha nenhum desfalque por contusão ou suspensão, ele pode fazer mudanças entre os 11 titulares.

Em solo paulista desde sábado, o Ceará tem desfalques importantes. Titulares na estreia, os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro foram vetados pelo departamento médico. Janderson e Jorge Recalde são os prováveis substitutos.

Erick Pulga sentiu um desconforto durante a semana e a comissão técnica achou melhor preservá-lo dessa partida. Já Saulo Mineiro precisou ser substituído durante a estreia, contra o Goiás, com dores na coxa direita e não se recuperou a tempo.

Essas devem ser as duas únicas mudanças em relação ao time que entrou em campo no último final de semana. Apesar do empate em casa, Vagner Mancini gostou da atuação do Ceará, que criou as melhores oportunidades.