Como Palmeiras ajudou Flaco a perder 'medo de comer' para ficar forte

Flaco López está vivendo uma lua de mel com o torcedor do Palmeiras: ele é o artilheiro do Campeonato Paulista, vem de um jogo com três gols marcados e virou titular absoluto da equipe de Abel Ferreira. A evolução do argentino de 23 anos tem relação direta com o departamento profissional do Alviverde, que traçou um plano para Flaco deslanchar.

O que aconteceu

O departamento de nutrição do clube percebeu que o atacante tinha "medo de comer" e acabou perdendo peso após sua chegada ao Brasil. Ele chegou ao clube com 77 kg, e baixou o peso para 74,9.