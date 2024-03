Vini Jr diz que será emocionante jogar no Bernabéu com a camisa da seleção

Vinicius Jr, atacante do Real Madrid, afirmou que será "uma emoção muito grande" jogar no Santiago Bernabéu com a camisa da seleção brasileira. O atacante se apresentou hoje para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da seleção, que é sempre o mais importante.

O que mais ele falou

Jogos contra os europeus: "É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer um futebol bonito".