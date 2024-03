Flamengo: Lesionado, Erick Pulgar é cortado de amistosos do Chile

O volante Erick Pulgar foi cortado dos amistosos do Chile. Ele tem uma lesão muscular no quadríceps e não teria condições de atuar nos jogos contra Albânia e França.

O que aconteceu

Pulgar saiu sentindo novamente no segundo jogo da semifinal do Carioca. Ele já havia deixado o campo da mesma forma na primeira partida.

O UOL apurou que as dores começaram no dia 5, terça-feira, dias antes da primeira partida. Ele jogou mesmo assim no primeiro confronto e teve somente dois treinos para atuar no segundo clássico.