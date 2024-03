Casares diz que respeita protesto de Abel após polêmica: 'Algo pessoal'

O presidente do São Paulo também disse que "o que acontece no campo, fica no campo". Ele também falou sobre a boa relação que tem a presidente Leila Pereira e os dirigentes do Palmeiras fora de campo.

Classificação e jogos Paulista

Quando extrapola os limites, o tribunal agiu, e vamos torcer do lado de fora para que tenhamos uma grande semi e final. O que acontece no campo fica no campo. O lado pessoal tem que ser pessoal. Quem sou eu para dar opinião? [...] Nos cumprimentamos [Casares e Buosi, vice-presidente do Palmeiras] no voo, viemos juntos, almoçamos no mesmo local, somos amigos. Aquele tema é superado. A instituição Palmeiras merece o meu maior respeito, como sempre. Aquele foi um momento de prejuízo para nós pela arbitragem. Em nenhum momento eu desrespeitei a instituição. Convivemos bem. Julio Casares

Polêmica de Belmonte com Abel

Abel Ferreira foi chamado de "português de merd*" após o empate entre São Paulo e Palmeiras no Paulistão. Na ocasião, dirigentes e jogadores do Tricolor ficaram revoltados com a arbitragem de Matheus Delgado Candançan.

Na última semana, um vídeo de Belmonte pedindo desculpas vazou. O UOL apurou que ele foi enviado ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) como parte de um acordo para livrar os jogadores do São Paulo de uma pena pelo ocorrido no clássico.

O UOL apurou durante a semana que o treinador do Palmeiras preferia não ter recebido o pedido de desculpas de Belmonte. O vídeo do diretor do São Paulo foi publicado nove dias após ele ter chamado Abel de 'português de merd*', e, na opinião do treinador, só foi gravado para cumprir um acordo com Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).