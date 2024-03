Casão: Situação de James com o grupo do São Paulo está pior do que antes

Walter Casagrande afirmou no Fim de Papo que a situação de James Rodríguez piorou junto ao grupo do São Paulo depois que ele não bateu pênalti na disputa contra o Novorizontino. Na avaliação do colunista do UOL, a relação entre James e o técnico Thiago Carpini pode se tornar um problemão para o Tricolor na temporada.

'Teve seis pênaltis, James não bateu nenhum?': "Você tem James no banco, não pode colocá-lo faltando 10 minutos. Se você tem intenção de colocar o James para jogar, é pelo menos 30 minutos ou o segundo tempo inteiro, para ele se adaptar ao jogo e talvez coloque em prática aquilo que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica, visão de jogo, uma enfiada de bola. Ele entrou, bateu uma falta péssima da entrada da área, a bola não passou do joelho da barreira; depois ele bateu um escanteio, péssimo também, a bola ficou baixinha e o cara cortou; e nos passes que deu não acertou nada que tentou. Acaba o jogo, vai pros pênaltis, o James é o homem da bola parada, ele não bate nenhum? Teve cinco e mais um, ele não bateu nenhum deles? Isso aí tá muito mal explicado, a justificativa do Carpini, para quem foi jogador, não cabe. Esse negócio de 'quem pediu eu coloquei pra bater' não existe, quem bate é quem treina melhor, quem está mais tranquilo".

'Esse caso do James ainda vai dar o que falar': "O James deveria ter batido no lugar do Diego Costa. Mas ele perdeu o pênalti no ano passado e eliminou o São Paulo da Sul-Americana, no próprio Morumbis, para a LDU. Ele estava sem confiança ou a comissão técnica que não estava com confiança nele? Alguma coisa tem que ser explicada, não faz sentido você ter o James em campo e ele não bater o pênalti. Esse caso do James ainda vai dar o que falar, porque daqui pra frente, ele vai entrar ou não vai entrar? Se sair um pênalti num jogo, ele vai bater? Se ele bater, vão falar pra ele: 'por que você não bateu no jogo decisivo contra o Novorizontino?'. Se o Carpini pedir para ele bater, aí vão falar: 'Carpini, por que você não pediu para ele bater naquele jogo?'".