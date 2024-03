Bandeira leva pedrada em jogo do Peñarol, e Campeonato Uruguaio é suspenso

Após uma pedra atingir o assistente Federico Piccardo depois do jogo entre Peñarol e Racing Montevideo, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) suspendeu o Campeonato Uruguaio.

O que aconteceu

Ontem (17), Federico Piccardo foi atingido por uma pedra na saída de campo no Estádio Parque Alfredo Víctor Viera. O caso de agressão aconteceu logo após a derrota do Racing Montevideo diante do Peñarol, por 2 a 1.

Diante do episódio, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) informou a suspensão do Campeonato Uruguaio. Em nota oficial, a entidade lamentou o ocorrido e detalhou o estado de saúde do assistente.