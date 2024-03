Torcedor do Juventude é acusado de racismo no jogo contra o Inter

Um torcedor do Juventude foi acusado por torcedores do Inter de ter cometido ato de injúria racial durante o confronto entre os times no estádio Alfredo Jaconi, hoje, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

O que aconteceu

O ato teria ocorrido durante o primeiro tempo direcionado a um torcedor do Inter. O torcedor do Juventude foi identificado e conduzido pela Brigada Militar ao posto policial do estádio, em Caxias do Sul.