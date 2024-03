Copa da Inglaterra: Antony marca, e United elimina Liverpool na prorrogação

Antony entrou no jogo e o Manchester United melhorou. O técnico Erik Ten Hag mexeu no time para tentar equilibrar as ações, colocando o atacante brasileiro em campo. As mudanças funcionaram e os anfitriões passaram a ficar mais tempo no ataque. Aos 42 minutos, o atleta revelado pelo São Paulo dominou de costas para o gol, girou dentro da área e bateu no cantinho para deixar tudo igual.

As duas equipes tiveram a chance de vencer no tempo normal. Depois do gol de Antony, Elliott acertou a trave em um cruzamento fechado. No último minuto, Rashford saiu cara a cara com Kelleher, mas bateu para fora, 'garantindo' a prorrogação.

A prorrogação foi emocionante, e o Manchester United foi superior. Elliott colocou o Liverpool na frente, em chute de longe desviado por Eriksen, mas os donos da casa estavam melhor na partida e provaram isso. Na segunda etapa, deu tempo de Rashford marcar em boa jogada coletiva, e Diallo, virar no último minuto, explodindo a torcida em Old Trafford.