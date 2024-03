João Paulo diz que Santos treinou pênaltis e quer semi na Vila: 'Especial'

O goleiro João Paulo foi protagonista na classificação do Santos para a semifinal do Campeoanto Paulista. Hoje (17), o goleiro defendeu um pênalti nas cobranças contra a Portuguesa após empate por 0 a 0 no tempo normal. Depois do jogo, disse que a equipe trabalhou diariamente a possibilidade de decidir nas cobranças e que os jogadores querem a semi na Vila Belmiro.

O que aconteceu

O Santos empatou por 0 a 0 com a Portuguesa no tempo normal. Nos pênaltis, venceu por 4 a 2, garantindo vaga na semifinal do Paulistão.

Mandante do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Peixe decidirá onde irá mandar seu jogo, mas segundo João Paulo, os jogadores preferem atuar na Vila Belmiro.