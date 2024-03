Santos sofre na Vila, bate Portuguesa nos pênaltis e vai à semi do Paulista

Com um a menos, mas deu!

O Santos retornou mais à vontade para a segunda etapa enquanto a Portuguesa passou a dar mais espaços. Furch, aos sete minutos, por muito pouco não abriu o placar. Ele recebeu lançamento na medida de Pituca e mandou uma bomba por cima do gol.

Com a Lusa perigosa, Carille mexeu no time após os 10 minutos e optou por Giuliano no lugar de Cazares e Jair no de Joaquim. Cazares não funcionou como esperado e deixou a desejar na criação da equipe. Joaquim se mostrou desgastado.

O Santos até melhorou no ataque, mas além da falta de capricho, ainda deu o azar de expulsão do Otero. O jogador deu um pisão, sem querer, em Giovanni Augusto, e recebeu o vermelho direto. O jogador questionou a arbitragem e saiu com lágrimas nos olhos.

Mesmo diante da expulsão, o Santos seguiu mais próximo de abrir o placar, mas empilhou chances desperdiçadas. Carille utilizou Rincón para reforçar a marcação, Patati como fator surpresa no ataque e JP Chermont no lugar de Hayner, que sentiu o tornozelo.

Lances importantes

QUASE! Aos 3 minutos, Otero cobrou escanteio, Thomazella defendeu e, na sobra, Gil tentou encobrir o goleiro.