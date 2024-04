Bia Haddad põe Iga como favorita, mas diz estar pronta para duelo em Madri: 'Já ganhei dela'

O WTA 1000 de Madri colocou no caminho de Beatriz Haddad Maia nada menos do que a número um do ranking, a polonesa Iga Swiatek. As duas vão se enfrentar pelas quartas de final do torneio espanhol em um dos confrontos mais esperados. Recuperando o bom momento na temporada, a brasileira, no entanto, disse estar preparada para o desafio.

"Eu a conheço muito bem, já ganhei dela e também treinamos juntas. Eu me sinto preparada para entrar na quadra e fazer o meu melhor", afirmou a tenista paulistana que atualmente ocupa a posição de número 14 na lista da WTA.

Apesar do discurso confiante, Bia afirmou que o favoritismo está do lado da rival polonesa. "A Iga é a melhor jogadora de todo o circuito mundial nos últimos três anos. Ela tem um jogo muito consistente e também é bastante concentrada na quadra", comentou.

O retrospecto entre as duas remete a um certo equilíbrio, apesar de a rival europeia ter uma pequena vantagem. Em três duelos, foram duas vitórias para a líder do ranking contra um triunfo da brasileira.

Neste histórico particular, Bia levou a melhor em 2022, em Toronto. Na temporada passada, ela sofreu o primeiro revés em Roland Garros. Neste ano, em novo encontro, Swiatek também saiu de quadra como vencedora.

As duas tenistas chegam para a disputa embaladas. A brasileira superou, nesta segunda-feira, a grega Maria Sakkari, sexta no ranking, por 2 sets a 0. Iga teve uma tarefa bem mais fácil. Diante da espanhola Sara Sorribles, ganhou 12 games seguidos e bateu a adversária por 6/1 e 6/0.