Diniz se revolta, ataca 'falsos tricolores' após queda e pede mais ética

O que mais ele disse

Tentam criar crise. "Tem muita torcida do Fluminense que acredita no que estamos fazendo dentro do campo e não passam pelo crivo dessa membrana de blog e imprensa. A gente teve um monte de problema no jogo passado, e os caras ficam falando do Ganso e do Renato Augusto e ficam tentando criar crise, mas tem que fazer alguma coisa mais consistente, alguma coisa com mais ética."

Esperam a carniça dar errado. "Teve um monte de problema no jogo passado, mas os caras vão no mais fácil para falar que não podem jogar juntos o Ganso e o Renato Augusto [...] Vocês esperam a carniça dar errado para falar por que ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar, do mesmo jeito que tentaram no ano passado falando o ano inteiro dizendo que não daria para jogar Felipe Melo e Marcelo, sendo que foram campeões carioca, Libertadores, Recopa, em sétimo no Brasileiro."