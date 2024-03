Antony celebra gol em meio a acusação de agressão: 'É um alívio'

Imagem: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

O atacante Antony está 'aliviado' após marcar um gol decisivo pelo Manchester United neste domingo (17), em jogo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O atleta enfrenta uma acusação de violência doméstica que é investigada desde o segundo semestre do ano passado.

Um gol de muita emoção pra mim, por tudo o que eu passei e venho passando ainda. Não é fácil, sou um garoto de 24 anos e estar passando por todas essas coisas, com a ajuda dos meus companheiros, da minha família. É um alívio, eu sei, o grupo sabe o quanto eu venho trabalhando no dia a dia, mesmo entrando pouco ou nem entrando. Venho me destacando muito nos treinos, sou muito grato pela oportunidade também. Espero que seja o primeiro de muitos Antony, à TNT Sports

O que aconteceu

Antony marcou um gol salvador para o Manchester United, forçando a decisão na prorrogação contra o Liverpool em Old Trafford. Os Red Devils venceram por 4 a 3 no tempo extra.