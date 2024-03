Polícia prende 3 suspeitos de envolvimento em ataque a ônibus do Fortaleza

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu sete mandados de busca e apreensão hoje (15) envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza. Três pessoas foram presas.

O que aconteceu

Todos os presos são suspeitos de participação no atentado ao ônibus do Fortaleza, no dia 22 de fevereiro.

Imagens divulgadas pela polícia mostra um dos presos com a camisa do Sport. Membros da organizada do clube pernambucano são suspeitos de envolvimento no ataque ao Fortaleza.