Fogo amigo? Vasco monitora destaques do Nova Iguaçu no Carioca

Filho do ex-jogador Iranildo, o meia Yago Ferreira também está na lista. O jovem de 22 anos, porém, tem uma situação um pouco mais difícil pois pertence ao Fluminense, que o emprestou nesta temporada.

Carlinhos, Xandinho e Albert poupados

Carlinhos, Xandinho e Albert foram poupados contra o Internacional. Na partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (13), a dupla iniciou a partida no banco de reservas na derrota por 2 a 0 para o Colorado. Xandinho fez o gol do Nova Iguaçu no empate em 1 a 1 com o Vasco.

O clube da Baixada Fluminense vendeu o mando de campo contra o Inter. A partida aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).