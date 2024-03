Por que crias do Palmeiras não querem deixar clube mesmo com Europa de olho

Medo do arrependimento por uma transferência precoce. Os jovens que sobem da base são muito próximos no dia a dia, e eles já conversaram que existe um pé atrás da parte deles de deixarem o Palmeiras e não conseguirem ser felizes como são no clube — mesmo jogando no futebol europeu.

Palmeiras trabalhou na renovação de vários contratos das Crias da Academia, e em multas rescisórias altas. Kaique, Mateus, Luis Guilherme e Estevão têm contrato até 2026. Garcia, Vanderlan, Naves, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon até 2027. As multas deles são astronômicas, e as sondagens acabam não virando propostas. O Palmeiras conta com eles, e acredita no potencial de todos a longo prazo.

O Alviverde só pretende negociar um desses nomes em caso de proposta irrecusável. A diretoria faz poucas contratações por temporada, com o intuito de deixar mais espaço para os destaques da base.

Quem são os clubes interessados?

Luis Guilherme, do Palmeiras, comemora a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Rennes, da França, o Galatasaray, da Turquia, e o Milan, da Itália, se interessaram pelo lateral-esquerdo Vanderlan. Os clubes devem voltar a carga na janela do meio do ano, mas o Palmeiras não quer negociá-lo mesmo com a alta concorrência na posição.