Inter demite intérprete do Saci após inquérito de importunação sexual

O Internacional informou, no início desta noite, que demitiu o funcionário que interpretava o Saci.

O que aconteceu

Pela manhã, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava denúncias de importunação sexual contra ele e indiciou o homem de 30 anos. De acordo com a polícia, o Saci cometeu crime de importunação sexual e, por isso, foi indiciado.

O intérprete do Saci, cujo nome é mantido em sigilo, foi acusado por duas mulheres de importunação sexual durante o último clássico Gre-Nal. A primeira foi a jornalista Gisele Kumpel, que alegou ter sido abraçada e beijada sem seu consentimento após o último gol do jogo. Uma torcedora do Inter, que preferiu não se identificar, acusou o Saci de ter a segurado com força pela cintura, pelos braços e encostado na região dos seios dela durante uma foto no entorno do Beira-Rio, antes do jogo.