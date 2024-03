Polícia indicia intérprete de mascote do Inter por importunação sexual

Na manhã de hoje (14), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, informou que concluiu o inquérito que apurava a conduta do intérprete do mascote Saci, do Inter. O homem de 30 anos foi indiciado pelo crime de importunação sexual contra duas vítimas.

O que aconteceu

As atitudes ocorreram antes e durante o clássico Gre-Nal disputado em fevereiro, no Beira-Rio. Ambas as vítimas denunciaram as atitudes do profissional, que foi prontamente afastado pelo clube.

A policia analisou imagens das câmeras de monitoramento do estádio, documentos e fez interrogatórios durante a investigação. Durante o trâmite do procedimento constatou-se que o suspeito cometeu crime de importunação sexual contra as duas vítimas, crimes pelos quais foi indiciado.