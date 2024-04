Paris Saint-Germain anuncia renovação contratual com joia de 18 anos

"Sempre morei em Paris, toda a minha família está em Paris e me sinto em casa neste clube. Espero passar toda a minha carreira aqui. Desde pequeno, com minha família, meus pais, sempre assisti ao Paris Saint-Germain. É um clube onde eu queria jogar quando era pequeno e agora é um sonho que se tornou realidade", completou.

Ao todo, Zaire-Emery tem 69 partidas disputadas pelo time profissional, com cinco gols marcados. Ele foi campeão da Supercopa da França em janeiro e está muito próximo de conquistar o Campeonato Francês.

"Estamos muito satisfeitos que Warren Zaire-Emery esteja estendendo seu futuro no Paris Saint-Germain até 2029. Não tive dúvidas de que ele renovaria, porque acredita no projeto e o PSG está em seu coração", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube.