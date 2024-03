Garro é expulso no 1º tempo na estreia com a camisa 10 do Corinthians

O meia Rodrigo Garro foi expulso por dois amarelos em seu primeiro jogo vestindo a 10 do Corinthians. Mesmo sem o argentino, o Timão superou o São Bernardo por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil.

O que aconteceu

Garro foi advertido com dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo na partida contra o São Bernardo, no Primeiro de Maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo foi para o intervalo com o Corinthians vencendo por 2 a 0.

Ele tomou o primeiro com sete minutos de bola rolando, após entrada de carrinho em Wesley Dias. O árbitro Braulio da Silva Machado aplicou o cartão na primeira falta do argentino no jogo.