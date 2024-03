Vasco se organiza em caso de recuo e remarcação de semifinal para Maracanã

Os ingressos para a partida deste domingo (17) ainda não foram colocados à venda. Tanto Vasco quanto Nova Iguaçu também ainda não divulgaram as informações sobre a comercialização dos bilhetes.

O Nova Iguaçu afirma que solicitou o Maracanã na última segunda-feira (11) e não obteve resposta. E que por conta do tempo hábil, foi orientado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) a escolher outro estádio. Assim, indicou o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Em nota, a Ferj negou interferência na "opção, escolha e indicação dos estádios". E defendeu o discurso do governador do Rio, Cláudio Castro.

O consórcio, por sua vez, admitiu o pedido do Nova Iguaçu na segunda (11). A nota oficial, porém, alega que a Ferj marcou o jogo para o Raulino de Oliveira antes deles darem uma resposta ao clube da Baixada Fluminense.

No vídeo, Cláudio Castro diz que "o Maracanã está à disposição de qualquer jogo". O governador também nega ter algum tipo de problema com o Vasco.

Frase em camisa do Vasco gera irritações

O UOL apurou que a frase "Maracanã para Todos" na camisa do Vasco irritou não só Flamengo e Fluminense como também o governador. Ela faz alusão ao nome do consórcio montado pelo Cruzmaltino, junto com as empresas WTorre e Legends, para a disputa da licitação do estádio, onde concorrem com a dupla Fla-Flu e com a Arena 360, de Brasília.