Suspeito de participar em briga de torcidas de Atlético e Cruzeiro é preso

Ainda não há processo sobre a briga ou sentença condenatória sobre o novo caso.

Marcos Vinícius tem 35 anos e é membro da torcida Galoucura, uma das principais organizadas do Atlético-MG. Ele também era assessor do vereador César Gordin (Solidariedade), mas foi exonerado do cargo após a suspeita de envolvimento na briga.

O caso

Um torcedor do Cruzeiro morreu no dia 2 de março após briga entre membros da Galoucura e Máfia Azul. Segundo a PM, a briga aconteceu no bairro do Barreiro.

Outros torcedores do Cruzeiro foram baleados e ficaram feridos. O homem que morreu chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.

Dois suspeitos foram presos após intervenção da PM. Uma arma de fogo e um carro foram apreendidos no local.