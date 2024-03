'Nunca vi jogador tão perseguido como Vini Jr', diz Ancelotti

Eu busquei na minha memória e nunca vi um jogador tão perseguido como ele. Vini recebe chutes, é vaiado, insultado... O que ele pode fazer? Responde com gols e assistências. Todo mundo deve mudar a atitude com o Vinicius. Nunca aconteceu com um jogador de grande talento passar por tudo isso.

Carlo Ancelotti

"Em Vallecas [partida contra o Rayo Vallecano em 18 de fevereiro], Vini levou um golpe de caratê na cabeça e o adversário nem amarelo levou. Se ele dá um empurrão, como aconteceu contra o Leipzig [na Champions], pedem até vermelho", acrescentou.