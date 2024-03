Mbappé, Vini e Bellingham: a queda de braço Nike x Adidas no Real Madrid

Mbappé é o nome mais vendido nas camisas tanto do PSG quanto da seleção francesa, ambas fornecidas pela empresa americana.

Vini Jr. é outro jogador patrocinado pela 'vírgula' que brilha no Real Madrid e ganhou uma chuteira exclusiva recentemente.

O Real Madrid, por sua vez, é o carro-chefe da alemã Adidas, que veste o clube espanhol desde 1998.

O trunfo da marca das três listras é Jude Bellingham. A ascensão meteórica do inglês no Real Madrid explodiu as ações de publicidade da marca, que pôde explorar clube e jogador.

Embaixador da Adidas desde os 16 anos, o camisa 5 agora divide o posto de 'estrela da companhia' com nomes como Messi, Benzema e Kroos.

Belingham, inclusive, ganhará uma chuteira exclusiva, ao estilo Jordan: a celebração com os braços abertos 'Belligol' vai virar logomarca nos pés do jogador.