Atlético x América: onde assistir ao vivo e horário da semi do Mineiro

Atlético e América se encaram às 16h30 (de Brasília) de hoje, na Arena MRV, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

O duelo será transmitido pela TV Globo (MG) e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Galo terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos, ficando com a terceira melhor campanha do Estadual. O time comandado por Felipão oscilou no início, mas engatou uma série de cinco jogos de invencibilidade na reta final da fase de grupos.