Gabigol e Wesley devem desfalcar Flamengo na semi; Ortiz treina com o grupo

O zagueiro Léo Ortiz será a novidade do Flamengo. Ele treinou ontem e hoje com o grupo e deve ser relacionado pela primeira vez por Tite.

O primeiro dia do jogador do Ninho foi com trabalho físico separado. Ele, porém, já está integrado e com condições de jogo, mas provavelmente começa no banco de reservas.

Fabrício Bruno, com fratura no nariz, treinou normalmente. O zagueiro só foi poupado na segunda-feira, mas fez todas as outras atividades sem limitações.

O Fla deve ter: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste sábado. O rubro-negro tem a vantagem do empate. O jogo acontece às 21h (de Brasília), no Maracanã.

