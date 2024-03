São Paulo: André Silva elogia Calleri, mas diz: 'Características distintas'

Confira outras respostas de André Silva em entrevista coletiva:

Chegada

Agradecer a confiança e esforço do São Paulo. Tive outros convites, mas desde o início que soube do interesse do São Paulo sinalizei que gostaria de vir. Esforços foram feitos e estou feliz de estar aqui. Quanto a preparação, venho me preparando com o elenco para ajudar o plantel. André chega para tornar a frente de ataque e o São Paulo cada vez mais forte.

Referências

Sim, eu passei sete anos e meio em Portugal, sempre me preparando para voltar ao meu país. Era um sonho que tinha jogar o Brasileirão além de vestir a camisa do São Paulo. Chego com bastante gana de fazer dar certo. Referências no futebol brasileiro é o Luís Fabiano que faz muito aquilo que eu gosto que é fazer gol.

Quando pode jogar