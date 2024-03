Mais gringos por jogo: veja quantos estrangeiros cada time da Série A tem

Os 20 clubes da Série A aprovaram o aumento do teto de jogadores estrangeiros por jogo no Brasileirão. Antes, sete gringos podiam ser relacionados por time para uma partida, mas agora o número passou para nove.

Quem mais se beneficiou?

Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Grêmio e São Paulo foram as equipes que mais se beneficiaram. Todas elas extrapolavam o limite anterior.

O Furacão é o time com mais estrangeiros no elenco, com 10 ao todo. Fortaleza, Botafogo e Internacional vêm logo atrás com nove cada, e Grêmio e São Paulo contam com oito gringos nos seus elencos.