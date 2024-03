Inter define Alex Sandro como alvo preferido e pode esperar até julho

Depois de uma investida inicial, o clube gaúcho se assustou com os valores envolvidos em um eventual acordo, mas segue buscando alternativas para confirmar a chegada por meio de um pré-contrato.

Alex Sandro estaria disposto a retornar ao Brasil após quase 15 anos na Europa. No Velho Continente, ele defendeu o Porto (POR) além da Juve, que segundo a mídia italiana não pretende renovar o vínculo.

A segurança do time vermelho para aguardar — caso receba um sinal positivo do atleta — se dá pela utilização de Renê, atual titular do time. Thauan Lara deve deixar o clube, mas Carlos De Pena e Robert Renan podem ser improvisados no setor caso seja necessário.

O lateral presente na última Copa do Mundo com a seleção brasileira é visto como nome ideal para se adaptar rapidamente às funções exigidas pelo modelo de jogo de Eduardo Coudet e tratado como 'plano A' nos bastidores do clube, segundo apurou a reportagem.