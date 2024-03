Clássico em SP termina com troca de socos entre goleiros e 9 expulsos; veja

O clássico entre União Barbarense e Rio Branco, disputado hoje (6) pela Série A4 do Campeonato Paulista, terminou muita confusão no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste.

O que aconteceu

O União Barbarense conseguiu uma virada nos acréscimos e venceu o jogo por 2 a 1. A equipe da casa jogava com um a mais desde o final do primeiro tempo — esta foi a única expulsão com bola rolando.

A confusão teve início logo após o apito final do árbitro. Enquanto os jogadores do União Barbarense comemoravam com a torcida na beira do gramado, os goleiros das duas equipes se estranharam e começaram a trocar socos.