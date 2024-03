Atletas do Fortaleza cobram CBF após ataque a ônibus: 'tentaram nos matar'

Nunca passei por isso na Argentina. Tentaram nos matar. Eu falei com a minha família e amigos mais próximos, e é isso que me levanta no dia a dia contou Escobar durante a entrevista

Titi faz cobrança à CBF

Também na entrevista, Titi relatou os momentos vividos dentro do ônibus e cobrou punição aos envolvidos. O zagueiro precisou passar por cirurgia para tirar um estilhaço de vidro da panturrilha.

Os jogadores afirmaram que não foram procurados pela CBF depois de mais um lamentável episódio de violência no futebol brasileiro. No dia do ataque, a entidade divulgou nota oficial e repudiou o acontecido.