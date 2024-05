Pacheco sobre estreia pelo Vasco contra o Flamengo: 'É um grande batismo'

O técnico português Álvaro Pacheco foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta sexta-feira (31), em São Januário. O treinador estreará justamente no clássico contra o maior rival do clube, o Flamengo, neste domingo (2), no Maracanã, algo que considerou como positivo.

É um grande batismo um jogo dessa dimensão. É uma grande estreia, um derby com Maracanã lotado. O que eu presenciei da torcida do Vasco até agora é a paixão, envolvência, a forma carinhosa, o espetáculo, não tenho dúvidas de que eles vão estar lá em peso e nos ajudar. Meu grande objetivo é o Gigante da Colina acordar mesmo. No futuro, olharem para equipe e verem uma equipe corajosa, determinada e resiliente. Lutar sempre pelos três pontos. Isso que vou procurar e acredito muito que seremos capazes de fazer Álvaro Pacheco

A chegada: "Nossa primeira coletiva de muitas. Agradeço a oportunidade de treinar este gigante. É muito orgulho. Encontrei um clube com foco muito grande. Com uma preocupação de todos estarem unidos dentro do clube. Foi o que senti desde sempre".