Com direito à visita especial, São Paulo dá sequência à preparação para encarar o Cruzeiro no Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do São Paulo deu sequência à preparação para o confronto diante do Cruzeiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (02), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

A atividade desta sexta-feira contou com a presença de Tiago Volpi, ex-goleiro do São Paulo. Campeão paulista com o clube em 2021, o arqueiro esteve presente no centro de treinamentos tricolor e reencontrou alguns ex-companheiros de equipe.

No CT da Barra Funda, o grupo tricolor foi dividido em dois grupos para as atividades. Para os atletas com maior minutagem na partida da última quarta-feira, contra o Talleres, pela Libertadores, a carga de trabalho foi controlada. Os jogadores fizeram trabalhos de mobilidade, força preventiva, técnica e acelerações com e sem bola, além de uma corrida no gramado.