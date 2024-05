Ancelotti confirma que Courtois será titular do Real na final da Liga dos Campeões

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira (31) que o belga Thibaut Courtois será o goleiro titular na final da Liga dos Campeões, no sábado (1º), contra o Borussia Dortmund, em Wembley (ING).

Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Courtois foi titular em cinco jogos desde que retornou de uma longa ausência após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior em agosto.

Seu retorno deixou o técnico italiano com uma decisão complicada, já que o substituto Lunin brilhou durante a campanha do título do Real na LaLiga e foi o herói quando o time derrotou o Manchester City nos pênaltis para chegar às semifinais da Liga dos Campeões.