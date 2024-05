Emprestado até o fim de junho, Moscardo é inscrito pelo Corinthians no Brasileirão

António, contudo, tem pouco tempo para levar Moscardo a campo no Corinthians. Após comprá-lo do clube paulista, o PSG emprestou o atleta de 18 anos ao time de Parque São Jorge até o final de junho. Após este período, o garoto irá se transferir à equipe parisiense.

O clube francês desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações, para contratar o jogador em janeiro deste ano.

Moscardo subiu para o time principal do Corinthians no ano passado, quando fez 25 jogos, 21 como titular, com um gol e uma assistência. Ele iniciou a temporada atuando pelo sub-20, mas foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Neste curto período restante do empréstimo, o jovem pode ganhar espaço devido à ausência de Paulinho. O veterano era tido como uma opção na baixa de Raniele, assim como Fausto Vera, mas não chegou a um acordo de renovação e se despediu do Corinthians.