WTorre vai perder gestão do Allianz? PVC e Mattos explicam bastidores

No Finanças do Esportes, que acontece toda sexta às 10h no canal do UOL Esporte no YouTube, os colunistas Rodrigo Mattos e Paulo Vinícius Coelho explicaram como fica a gestão do Allianz Parque depois que o BTG comprou a dívida da WTorre com o Banco do Brasil.

Segundo Mattos, o BTG quer assumir a gestão da arena, mas a WTorre está com os pagamentos em dia e não vai abrir mão. Para mudar a administração do Allianz, será uma briga política enorme, explicou PVC.

Mattos: BTG comprou dívida, mas WTorre não quer abrir mão do Allianz