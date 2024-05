Lucas Paquetá assume papel de líder da seleção e alerta: 'Copa já começou'

Saúde mental

"Minha família ajuda muito em qualquer assunto, qualquer momento. Minha esposa e filhos vivem comigo quase o tempo todo, estar com eles me motiva. Ter uma vida saudável em casa, felicidade com esposa e filhos, família no geral. Isso me deixa com cabeça tranquila para fazer o que eu fizer em campo com confiança e alegria. Sempre foi sonho ser profissional, vestir camisa da seleção. Tenho esse privilégio e eles são minha maior força".

Metade de um ciclo

"A gente tem que entender, e o grupo cada vez mais entende, que a Copa do Mundo começou. Já encaramos os últimos jogos como Copa do Mundo, é o início. A Copa América é mais um teste para se juntar, se entender como equipe. A Copa já começou e vamos evoluir nesse período para chegarmos com condições claras de vencer a copa".

Premier League x Copa América

"São competições um pouco diferentes, mas entramos para ganhar, ainda mais se tratando de seleção. Que esse favoritismo seja feito por nós em campo, não conviver com o passado. Tomar essa responsabilidade e colocar isso em prática. Competição rápida, três ou quatro jogos e depois mata-mata. Mínimos detalhes e diferentes de uma liga de pontos corridos. Se atentar mais aos detalhes".