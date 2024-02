Influencer americano dá carrinho violento em Kaká em jogo festivo; veja

Além de Kaká, o jogo teve a participação de outras estrelas aposentadas, como David Villa, Makelele, Drogba, Eden Hazard e Roberto Carlos. O treinador Antonio Conte e o ex-técnico Arséne Wenger comandaram as equipes, que contaram com outras personalidades da internet.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Kaká dominou no meio-campo e não viu Speed chegar deslizando e com o pé levantado para acertá-lo. O influencer americano alegou que só tocou a bola, mas foi advertido com o cartão amarelo.

No fim, Speed levou a melhor sobre Kaká. O time capitaneado por Chunkz, em que o influencer norte-americano estava, venceu por 7 a 5 o time de AboFlah, com Kaká.