PVC: James Rodríguez, hoje, é um ex-craque

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira os bastidores da reintegração de James Rodríguez ao elenco do São Paulo e afirmou que, hoje, o meia colombiano é um ex-craque. Para PVC, James faltou com profissionalismo quando pediu afastamento por não ter as oportunidades que esperava no Tricolor.

Eu aprendi como jornalista na Revista Placar a jamais escrever ex-craque, porque craque não é ex. O Zico é craque para sempre, Pelé é craque para sempre. Ele não é ex-craque, ele é craque. Mas eu gosto de dizer, até como uma pressão no jogador que larga, que ex-craque existe. Ex-craque não é o Zico, o Zico para sempre será. Mas o cara que pode ser craque e decide por não treinar, não se dedicar, não trabalhar, ele decide que não vai conseguir jogar no nível que ele joga para ser chamado de craque, esse cara é ex-craque. Hoje, o James é ex-craque. Ele pode voltar a ser craque a qualquer momento, mas hoje, no meu dicionário, ele é ex-craque. PVC

