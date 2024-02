Quem foi bem e quem foi mal na derrota do Santos

O Santos foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 na Vila Belmiro. Ainda que o resultado não mexa com a posição do time na tabela, o elenco contou com um jogador que não foi tão bem em campo, enquanto outro se destacou. Confira:

Foi bem

Diego Pituca: além de ter marcado o gol do Santos, o capitão foi importante no meio de campo e também esteve como opção dentro da área.

Foi mal

Joaquim: o jogador perdeu divididas nos lances que originaram os dois gols do Novorizontino e se desorganizou nos contra-ataques do adversário