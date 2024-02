Rômulo brilha, Novorizontino vence Santos na Vila e pressiona São Paulo

Com a vitória, o Novorizontino vai a 15 pontos, deixa o São Paulo para trás e assume a liderança do grupo D, com um jogo a mais que o Tricolor. O Tigre do Vale recebe o Água Santa no próximo sábado (24), às 16h.

Classificação e jogos Paulista

O Novorizontino finaliza a primeira fase do Paulista sem perder para nenhum dos grandes que enfrentou: venceu Santos e Corinthians, ambos fora de casa, e empatou com o Palmeiras. Pode enfrentar o São Paulo nas quartas de final, caso ambos avancem à próxima fase pelo grupo D.

Como foi o jogo

O Santos começou pressionando, mas foi o Novorizontino que abriu o placar, com Neto Pessoa aos 13 minutos. Após saída em velocidade da defesa, Waguininho ganhou de Joaquim e a bola sobrou para Rômulo, que serviu o camisa 9 para marcar.

Depois de sofrer o gol, o Santos continuou controlando a posse de bola e pressionando o Novorizontino, mas pecava no terço final e não conseguia assustar Jordi.

Cada roubada de bola do Tigre do Vale era correria e tensão na Vila. A equipe de Eduardo Baptista recuperava a posse e acelerava com perigo rumo ao ataque, com direito a bola na trave.