Carille avalia derrota 'no momento certo', mas faz cobrança: 'Faísca curta'

O que mais ele disse?

Fazendo força? Senti jogadores fazendo força e corpo não respondendo. Temos jogadores com características diferentes. Nonato não gosta de jogar de costas. Eu penso que Willian pelo jogo contra o São Paulo e pela movimentação de hoje, com mais explicações, pode dar repostas com Morelos e Furch. Os meias hoje são Giuliano e Cazares. No resto, precisamos achar alternativas de acordo com rivais.