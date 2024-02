Campo do Mané Garrincha tem 'marcas' antes de jogos de São Paulo e Atlético

Mesmo diante do cenário, o estádio vai receber duas partidas oficiais nos próximos dias: uma do Atlético-MG e outra do São Paulo, ambas pelos campeonatos estaduais.

O Atlético-MG jogará amanhã no local como visitante diante do Itabirito, time do interior que vendeu o mando de campo. A Federação Mineira de Futebol fez uma vistoria na manhã de hoje e afirmou que o gramado está "em condições de receber a partida".

desde a manhã de ontem, o gramado do estádio Mané Garrincha encontra-se em condições de receber a partida de amanhã, às 16h30, válida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro SICOOB 2024.#NósRespiramosFutebol #FutebolMineiro #MineiroSicoob2024 -- Federação Mineira de Futebol (@FMF_Oficial) February 16, 2024

Outro que atuará em Brasília é o São Paulo. A Inter de Limeira também optou por abdicar de atuar em seu estádio e resolveu, no início da semana, levar o duelo contra o Tricolor para a capital federal. Este duelo, válido pelo Campeonato Paulista, está marcado para daqui duas semanas, no dia 28 de fevereiro.

O "Carnaval do Mané", aliás, foi a causa de a última Supercopa do Brasil ter sido disputada no Mineirão — o Mané Garrincha havia recebido três das últimas quatro decisões do torneio antes da edição de 2024.