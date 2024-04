Com grande atuação de Jamal Murray, Nuggets vencem e eliminam os Lakers nos Playoffs da NBA

Na noite desta segunda-feira (29), os Nuggets venceram os Lakers por 108 a 106 pelos playoffs da NBA com um game winner de Jamal Murray. O craque canadense foi o maior pontuador da partida com 32 pontos, além de ter contribuído com três rebotes e sete assistências. Com o resultado, a franquia de Denver fechou a série por 4 a 1 e eliminou a equipe de Los Angeles da pós-temporada da NBA.

Foi a segunda vez na série que Murray acertou um game winner. No jogo 2 entre as equipes, o astro do Denver Nuggets acertou uma cesta no último segundo e garantiu a vitória para a franquia do Colorado por 101 a 99, abrindo 2 a 0 na eliminatória contra o time dos Lakers.

Nesta segunda, o destaque da franquia de Los Angeles foi novamente LeBron James. O craque americano marcou um duplo-duplo, com 30 pontos e 11 assistências. Com a eliminação dos Lakers, LeBron encerrou a sua 21ª temporada na NBA, sendo o maior pontuador da história da liga e campeão quatro vezes.