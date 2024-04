Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

? Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

A defesa de Gabriel Barbosa entrou com um pedido de efeito suspensivo no CAS (Corte Arbitral do Esporte) no início de abril. Nesta terça-feira, a solicitação foi aceita por unanimidade no tribunal.

Nas redes sociais, o centroavante celebrou a liberação com um vídeo em que ele passa pelas ruas do Rio de Janeiro, chega de volta ao Maracanã e tem sua comemoração tradicional em um mosaico feito por pássaros no céu.